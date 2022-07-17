Эксперт по Ближнему Востоку рассказал о проблемах между США и Саудовской Аравией

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Саудовская Аравия не откажется от договоренностей с РФ по добыче нефти в рамках ОПЕК+, несмотря на просьбы президента США Джо Байдена, заявил в субботу, 16 июля, в беседе с изданием Hamshahri специалист по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден нанес визит в Эр-Рияд, чтобы попросить у саудовских властей увеличить добычу нефти и тем самым сократить мировое потребление российского сырья.

По мнению Руйорана, выполнение пожеланий американского истеблишмента невыгодно саудитам из-за особенностей устройства экономики ближневосточного королевства, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Россия является крупнейшей нефтедобывающей страной, Эр-Рияд может только в очень ограниченных объемах нарастить добычу, однако от договоренностей с Москвой он не отступит.

Руйоран заявил, что низкий уровень добычи нефти отвечает интересам королевства, поскольку доходы и благосостояние королевства напрямую связаны с ценами на сырье и доходами от его продажи.

— Мухаммед бен Салман прекрасно это осознает. И потому едва ли Саудовской Аравии нужно снижать цены до уровня в 70-80 долларов за баррель. Это нужно Вашингтону, но совсем не интересно Эр-Рияду, — указал эксперт.

При этом ранее представитель Белого дома сообщил, что в США рассчитывают, что заявления о наращивании ОПЕК нефтедобычи последуют в самом скором времени.