Бывший руководитель СВР Украины рассказал об ультиматуме Путина Киеву

Фото: Администрация президента РФ

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и экс-внештатный советник президента восточноевропейской страны генерал в отставке Николай Маломуж в субботу, 16 июля, заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвинул Киеву ультиматум, предъявив ряд условий.

— Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью контролируемых Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет добивать и дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий, — передает слова украинского генерала «МК».

По словам Маломужа, президент России предложил Украине два варианта — либо РФ в ближайшие несколько недель начнет масштабное наступление на подконтрольной Украине территории Донецкой области, или она усилит давление на Харьков и юг страны.

Накануне советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост при первой технической возможности.

Это уже второе за минувшие сутки заявление Киева о возможности удара по переправе, ранее с аналогичным заявлением выступило Минобороны Украины.