Клишас заявил, что угрозы атаки Крыма говорят о необходимости денацификации всей Украины

Фото: Пресс-служба Совфеда

Поступающие со стороны Украины угрозы атаковать Крым говорят о необходимости провести денацификацию и демилитаризацию на всей территории страны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в воскресенье, 17 июля.

— Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, — сказал он.

Клишас добавил, что игнорирование подобных заявлений может привести к неблагоприятным последствиям для России. По его словам, будет сохраняться угроза для сохранности территории и благополучия граждан страны, передает ТАСС.

Накануне представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Так, он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории полуострова.