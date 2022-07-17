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В Болгарии назвали катастрофой для ЕС и США низкий курс евро, выгодный Путину

Александр Афонин
В мире
В Болгарии назвали катастрофой для ЕС и США низкий курс евро, выгодный Путину
Фото: Pixabay

Низкий курс евро может катастрофически повлиять на экономику Евросоюза и США, однако он выгодно отразится для России. Об этом заявил экономист Григор Сарийски в беседе с Bulgaria ON AIR в воскресенье, 17 июля.

— Будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета. Почти половина импортеров ЕС получают прибыль. Обменный курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро, — сказал он.

Эксперт добавил, что нынешняя ситуация с курсом выгодна для российского правительства. По его словам, евро становится дешевле, а топливо наоборот — дороже. В связи с этим, руководство Болгарии в этом году заплатило за сырье на два миллиарда больше.

Сарийски отметил, что ряду стран необходимо привыкнуть к новым обстоятельствам. Введение антироссийских санкций привело к увеличению финансирования экономики России, передает РИА Новости.

До этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что нынешние колебания российской валюты показывают, что она все еще находится в поисках равновесного уровня. В ближайшие месяцы этот уровень окажется в диапазоне 50–60 рублей за доллар.

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