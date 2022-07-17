Власти Запорожской области призвали Киев вывести войска из региона

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Правительству Украины следует закончить оккупацию Запорожской области и вывести свои войска. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города, — сказал он.

Рогов добавил, что жители населенных пунктов, которые еще находятся под контролем украинского правительства, просят остановить оккупацию Вооруженными силами Украины. По его словам, на данный момент периодически проводятся облавы со стороны военных. Он призвал жителей региона покинуть города и уехать на освобожденные территории, передает РИА Новости.

15 июля Владимир Рогов заявил, что Украина специально поджигает в Запорожье поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения. По его словам, такие провокации реализуются целенаправленно по поручению президента Украины Владимира Зеленского.