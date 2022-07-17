Бирюков сообщил о начале ремонта Нижегородской эстакады ТТК

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

Специалисты приступили к работам по ремонту Нижегородской эстакады в ЮВАО. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Стартовали работы по текущему ремонту мостового полотна и отдельных конструкций Нижегородской эстакады в составе ТТК. Для обеспечения стабильной дорожной ситуации в этом районе принято решение провести мероприятия в два этапа: сейчас они идут на внешней стороне ТТК, в августе будут перенесены на внутреннюю часть, — сказал заммэра.

Ремонт эстакады был обусловлен колейностью, которая появилась на дорожном полотне и могла негативно отразиться на безопасности движения, объяснил он. Проект подразумевает замену гидроизоляции и устранение протечек в подмостовом пространстве на некоторых участках.

Кроме того, специалисты на площади 130 тысяч квадратных метров обновят дорожное полотно и нанесут новую разметку. Бирюков уточнил, что работы на объекте ведутся круглосуточно, а в зоне ремонта установлены предупреждающие дорожные знаки и ограждения с сигнальным освещением, а также ограничена скорость движения транспорта.

Все столичные объекты мостового хозяйства за последние 11 лет прошли различные виды ремонта. Благодаря этому был продлен срок их эксплуатации, а движение водителей и пешеходов стало более комфортным.

15 июля стало известно, что специалисты завершили строительство эстакады через железнодорожные пути второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) на южном отрезке Московского скоростного диаметра (МСД) на 85 процентов.