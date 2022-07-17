Жителям столицы рассказали о главных событиях недели в социальной сфере города

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прошедшая неделя в столице оказалась активной для социальной сферы. В городе открыли новые поликлиники, запустили бесплатные курсы и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля.

Неделя началась с открытия после капитального ремонта двух поликлиник. Так, в городе продолжают свою работу детско-взрослая поликлиника в Капотне и филиал № 1 городской поликлиники № 62 в районе Сокол.

Затем заместитель пэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столица с начала 2022 года обеспечила более семи миллионов рецептов на бесплатные лекарства для льготных категорий населения. Теперь право на льготное обеспечение лекарствами в городе имеют более 1,7 миллиона человек.

Также сообщалось, что нейросети, которые применяются в столичной системе здравоохранения, обучили распознавать признаки плоскостопия на рентгенографии стопы. Перед началом работы искусственный интеллект прошел ряд тестирований.

Кроме того, специалисты столичной службы занятости населения за 2,5 года помогли трудоустроиться 30 тысячам женщинам, воспитывающим детей до семи лет. Эксперты при подборе вакансии рассматривают не только уровень образования, квалификацию и так далее, но и личные предпочтения соискателей.

13 июля стало известно, что участники летнего сезона «Московского долголетия» выступят на Дне города, который празднуют в столице в сентябре. На занятиях москвичи старшего поколения вместе с преподавателями работают над постановкой дыхания, а также осваивают приемы и техники хорового пения.