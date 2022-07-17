Рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве

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Рестораторам следует закрыть летние веранды из-за надвигающейся на Москву непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента торговли и услуг в воскресенье, 17 июля.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении.

Владельцев заведений общепита также призывают укрепить все конструкции и закрыть зонты, передает агентство городских новостей «Москва».

В ближайшие часы в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий: дождь, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим городские службы были переведены в соответствующий режим работы, также на дежурство вышли аварийные бригады.

17 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на следующей неделе. По его словам, рабочая неделя будет дождливой.

Так, в понедельник, 18 июля, в столице ожидаются дожди с грозами. При этом температура воздуха в Москве днем составит до плюс 22 градусов, а в области — 18–23 градуса выше нуля.