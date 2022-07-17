Медведев пригрозил Украине судным днем в случае атаки Крыма

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украину ждет судный день в случае нападения на Крым.

— Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым. Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день, — сказал политик.

Кроме того, Медведев уточнил, что в случае нападения ВСУ не смогут укрыться, так как ответ будет быстрым и тяжелым, передает РИА Новости.

16 июля представитель украинского ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина может использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. Так, он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ВСУ применить РСЗО HIMARS и М270 для удара по целям на территории полуострова.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал сокрушительный ответ в случае ударов по Крымскому мосту. По его словам, ответственность также понесут и США, поставляющие вооружения Украине.