Сомнологи назвали слова, которые помогут заснуть

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Сомнологи Анна-Мари Аронен и Сьюзан Пиль уверены, что специальные слова могут помочь с частыми пробуждениями по ночам.

Как отмечают специалисты, существует техника «стоп-слова», которая поможет человеку, проснувшемуся среди ночи. Так, чтобы снова уснуть, необходимо выбрать слово, которое не имеет особенного смысла и при повторении которого не возникало бы никаких эмоций.

Среди них, например, Аронен и Пиль назвали «и», «что», «но». Слово нужно беззвучно повторять с закрытыми глазами каждые две секунды на протяжении пяти-десяти минут перед сном, а в случае ночного пробуждения следует сразу же заполнить мысли «стоп-словом», передает ФАН.

Эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Дарья Лебедева объяснила опасность сна с включенным телевизором. По ее словам, такой сон грозит диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это связано с тем, что попытки засыпать при включенном свете или работающем телевизоре могут приводить к нарушению биоритмов или биологических часов организма. Таким образом, у человека появляются проблемы с пробуждением и засыпанием.