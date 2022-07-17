В Запорожской области заявили об ультиматуме Запада перед Зеленским

Фото: president.gov.ua

Запад пообещал прекратить военное финансирование Украины, если президент Владимир Зеленский сдаст город Славянск в ДНР. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил член главного совета ВГА Запорожской области Украины Владимир Рогов.

— По имеющейся у меня информации, на заседании СНБО Украины у Зеленского обсуждалась критическая ситуация, по которой они получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование режима будет прекращено, — сказал чиновник.

При этом потеря контроля ВСУ над Славянском неминуема и неотвратима, передают слова Рогова «Известия».

15 июля стало известно об обстреле Славянска украинскими националистами для провокации антироссийских настроений в городе. Также украинская армия нанесла удары по территории центрального рынка.

После чего оперативно приехали на место происшествия репортеры украинских СМИ, которые делали фото и видео последствий якобы неизбирательных ударов ВС РФ по мирному населению.