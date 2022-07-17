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Москвичам назвали четыре способа сокращения расходов на электричество

Лейла Алиева
Город
Москвичам назвали четыре способа сокращения расходов на электричество
Фото: Pexels

Директор филиала № 3 ГБУ «ЭВАЖД» Михаил Томашец рассказал, как сократить расход электроэнергии в несколько раз.

— Первый и самый простой способ — заменить лампочки накаливания на энергосберегающие или светодиодные. У энергосберегающих ламп световая отдача в пять раз выше, чем у ламп накаливания, а это значит, что они позволяют экономить до 80 процентов электроэнергии, — сказал эксперт.

Кроме того, светодиодная лампа потребляет в 8–10 раз меньше электричества и будет служить около семи лет. Также Томашец рекомендовал приобретать бытовую технику с энергопотреблением класса «А» и выше.

Определенный класс присваивается прибору в зависимости от количества киловатт, которое он потребляет. Еще один способ экономии — установка прибора учета потребления электроэнергии с двумя наборами счетных механизмов, которые работают в установленные промежутки времени.

Так, с 23:00 до 07:00 электроэнергия обойдет в два раза дешевле. Наконец, можно отключать от сети электроприборы на ночь, ведь даже заряженный телефон, подключенный к розетке, продолжает расходовать электроэнергию.

Юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», что жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ.

По его словам, жильцам нужно обратиться в свою управляющую организацию и предоставить документы, которые подтвердят льготы или неверный расчет по счетчикам.

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