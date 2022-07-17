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В Бундестаге заявили о рисках третьей мировой из-за поставок оружия Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Бундестаге заявили о рисках третьей мировой из-за поставок оружия Украине
Фото: MSzybalski / CC BY-SA 3.0

Предоставление Украине тяжелого вооружения и обучение солдат ВСУ повышает риски начала третьей мировой войны. Об этом заявила депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен в воскресенье, 17 июля.

— Цель — ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и, чтобы этого достичь, Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины, — сказала парламентарий.

Интересы США и ЕС не совпадают, так как Вашингтон готов на все, чтобы Москвы проиграла, подчеркнула она. Для урегулирования ситуации на Украине необходимы дипломатические меры, однако Германия добивается «экономического самоубийства» с помощью санкций против России, считает депутат.

НАТО, по ее мнению, является крупнейшей в мире «военной машиной». Следует создать архитектуру безопасности в ЕС, которая будет включать и Россию, передает слова Дагделен РИА Новости.

До этого агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует смягчить часть введенных в отношении Москвы санкций. По имеющейся информации, планируется внести изменения в режим санкций таким образом, чтобы они не касались экспорта продовольствия и зерна из России. Также ЕК намерена ввести новые дополнительные антироссийские рестрикции, которые затронут золото, химикаты и машиностроение.

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