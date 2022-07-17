Мемориальному музею Скрябина в Москве исполнилось 100 лет
Ровно 100 лет назад открылся Мемориальный музей А. Н. Скрябина, который организовала вдова композитора Татьяна Шлецер. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля.
Вместе с женой и маленьким сыном Скрябин переехал в дом профессора Аполлона Грушки в Большом Николопесковском переулке, где и находится музей, спустя год после рождения дочери Марины. В доме они, как уточняется, заняли комнаты второго этажа.
После смерти Скрябина Татьяна Федоровна видела прямое продолжение отца в сыне Юлиане, так как он имел большие музыкальные способности. Но летом 1919 года мальчик трагически погиб.
Тогда Шлецер решила создать музей, а за год до смерти сына она получила охранную грамоту на квартиру — с того момента никто не мог в нее ни вселиться, ни вывезти из нее имущество композитора. Однако до открытия музея вдова Скрябина так и не дожила — 10 марта 1922 года она скончалась, передает официальный сайт мэра Москвы.
14 июля стало известно, что ГМИИ имени А. С. Пушкина продлил работу выставки «Между землей и небом», приуроченной к 85-летию со дня рождения художника Эдуарда Штейнберга, до 7 августа.