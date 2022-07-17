Мемориальному музею Скрябина в Москве исполнилось 100 лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большой Николопесковский переулок, 11с1 Карта всех событий

Ровно 100 лет назад открылся Мемориальный музей А. Н. Скрябина, который организовала вдова композитора Татьяна Шлецер. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 17 июля.

Вместе с женой и маленьким сыном Скрябин переехал в дом профессора Аполлона Грушки в Большом Николопесковском переулке, где и находится музей, спустя год после рождения дочери Марины. В доме они, как уточняется, заняли комнаты второго этажа.

После смерти Скрябина Татьяна Федоровна видела прямое продолжение отца в сыне Юлиане, так как он имел большие музыкальные способности. Но летом 1919 года мальчик трагически погиб.

Тогда Шлецер решила создать музей, а за год до смерти сына она получила охранную грамоту на квартиру — с того момента никто не мог в нее ни вселиться, ни вывезти из нее имущество композитора. Однако до открытия музея вдова Скрябина так и не дожила — 10 марта 1922 года она скончалась, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 июля стало известно, что ГМИИ имени А. С. Пушкина продлил работу выставки «Между землей и небом», приуроченной к 85-летию со дня рождения художника Эдуарда Штейнберга, до 7 августа.