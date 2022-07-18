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Иномарка сбила ребенка на самокате в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Иномарка сбила ребенка на самокате в центре Москвы
Фото: depositphotos
Краснопресненская набережная, дом 2, строение 2 Карта всех событий

Водитель сбил ребенка на самокате в центре столицы. Инцидент случился около Дома Правительства России в воскресенье, 17 июля.

По предварительным данным, водитель был за рулем машины Nissan. Ребенка доставили в больницу без сознания.

Другие подробности произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.

14 июля в центре столицы водитель грузовика сбил мужчину на самокате, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. ДТП случилось в районе дома 26Бс1 на Мясницкой улице. На место аварии прибыли оперативные службы города.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года, к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.

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