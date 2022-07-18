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В КНР заявили, что не будут бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В КНР заявили, что не будут бездействовать во время эскалации конфликта на Украине
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто сказал, что Китай не собирается пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Об этом сообщил в понедельник, 18 июля, МИД Китая.

— Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине, но мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит. Украинский кризис нанес серьезный удар не только по Европе, его негативные последствия уже отразились на всем мире, — заявил он.

Ван И подчеркнул, что Китай не будет «подливать масло в огонь», а станет содействовать продвижению мирных переговоров. По его мнению, в сложившейся ситуации нужно с помощью скоординированных действий мирового сообщества создать «эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе», сообщает ТАСС.

14 июля МИД Китая одной фотографией показал лицемерие западных стран. Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь продемонстрировал в американской соцсети Twitter различие в понимании фразы «международное сообщество» западными СМИ и остальным миром.

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