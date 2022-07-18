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Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, улица Фабрициуса, 23к1 Карта всех событий

Один человек погиб в квартире на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что возгорание произошло в районе Южное Тушино, на улице Фабрициуса, 23, корпус 1.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

Позже стало известно, что возгорание происходило в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила семь квадратных метров. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

18 июля пожар в здании автосервиса произошел в ТиНАО, в поселении Филимонковское, поселке Марьино, сведений о пострадавших не поступало. Возгорание случилось на улице Кнутовская, владение 1.

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