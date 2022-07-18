Движение трех маршрутов трамваев на Варшавском шоссе восстановили

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение трамваев № 3, 16, 47 и 49 на Варшавском шоссе восстановили. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что изменены маршруты трамваев № 26 — они следуют по улице Вавилова. Также трамваи № 38 следуют от метро «Пролетарская» до улицы Серпуховский Вал.

На участке МГУ — метро «Тульская» работают автобусы КМ.

В воскресенье, 17 июля, сообщалось, что трамваи № 3 и 26 задерживаются на улице Серпуховский Вал, а на Варшавском шоссе — № 3, 16, 47 и 49. Транспорт задерживался по техническим причинам.