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Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 18 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 18 июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В понедельник, 18 июля, столичный регион будет находиться под непосредственным влиянием атмосферных фронтов циклона с Каспийского моря. Погода ожидается умеренно теплой и неустойчивой. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20–22 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–23 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погодные условия по-прежнему останутся комфортными, без резких колебаний метеопараметров. Содержание кислорода в утренние часы повышенное, днем в пределах нормы.

Для большинства метеозависимых людей, особенно тех, кто плохо переносит жару, с заболеваниями органов кровообращения и проявлениями хронической кислородной недостаточности такие погодные условия являются благоприятными и редко провоцируют развитие метеообусловленных симптомов недомогания.

Такая погода не оказывает дополнительной нагрузки на организм, можно дольше гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, дыхательной гимнастикой и скандинавской ходьбой, в полуденные часы можно принимать воздушные ванны.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что Европейскую часть РФ ожидает прохладная погода. По его словам, рабочая неделя в центре и на юге европейской части РФ будет с температурой ниже нормы на два-четыре градуса.

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