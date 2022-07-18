Понедельник станет самым холодным днем с начала месяца в Москве и Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Понедельник, 18 июля, станет самым холодным днем с начала месяца в столичном регионе. Воздух прогреется до плюс 18-19 градусов, ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Самый холодным днем с начала месяца станет понедельник — температура будет всего лишь 18-19 градусов тепла. Только на юге области и в центре Москвы, на острове тепла, она будет достигать плюс 20-22 градусов, — сообщил он.

Синоптик добавил, что в Москве в понедельник будут кратковременные дожди, местами сильные, и грозы. А 19 и 20 июля, во вторник и среду, в столичном регионе ожидаются небольшие дожди.

Вильфанд отметил, что потепление возможно в конце недели, воздух прогреется до плюс 25 градусов, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что Европейскую часть РФ ожидает прохладная погода. По его словам, рабочая неделя в центре и на юге европейской части РФ будет с температурой ниже нормы на два-четыре градуса.