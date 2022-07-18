Российские военные вскрыли огневую точку украинских диверсантов в Херсоне

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Российские военнослужащие обнаружили огневую позицию украинских военных в Херсоне. Предположительно, она использовалась для обстрела дороги. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

— Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, — говорится в сообщении.

Уточняется, что огневая точка была обнаружена на юго-западне Херсона. Она была расположена в районе строящейся автомобильной заправочной станции на Ольховой улице, передает агентство.

13 июля заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие начали поджигать поля с пшеницей на границе с регионом. По его словам, поджог осуществлялся при помощи вертолетов.

14 июля вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Уточняется, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».