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Лавров заявил, что инструкторы НАТО могут руководить действиями ВСУ

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что инструкторы НАТО могут руководить действиями ВСУ
Фото: МИД РФ

Инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня (РСЗО) Североатлантического альянса могут принимать участие в руководстве украинскими военными «на земле». Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 18 июля.

— Причем натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно «на земле», — сказал он.

Министр добавил, что армии России, Донецкой и Луганской народных республик продолжают уверенное решение поставленных задач в специальной военной операции. По его словам, их целью служит остановка дискриминации русского населения и устранение прямых угроз для России со стороны стран Запада, передает РИА Новости.

6 июля Сергей Лавров заявил, что слова украинского руководства о том, что Россия сама обстреливает свои города, чтобы сорвать военную помощь Запада Киеву, являются враньем. Министр иностранных дел отметил, что западная сторона должна осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей.

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