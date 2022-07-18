«Саудовцы смеялись над этим клоуном»: американцы раскритиковали Байдена после визита в Эр-Рияд

Фото: Whitehouse

Зрители телеканала Fox скептически отреагировали на итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

— Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства, наполненную еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными, — сказал ведущий телеканала Шон Хэннити.

В сюжете отметили, что американский лидер посетил государство, которое до этого называл «страной-изгоем». Кроме того, в ходе поездки он назвал «убийцей» наследного принца Мухаммеда бен Салмана, а также просил увеличения объема добычи нефти у Эр-Рияда.

Выпуск программы вызвал у зрителей активный отклик. Так, пользователь под ником Mic Ken выразил мнение, что жители государства высмеяли президента США за его беспомощность. А Jay Miner назвал визит Байдена «абсолютным позором».

«Саудовцы смеялись над этим клоуном. Как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США — прим. «ВМ»), отправляясь туда выпрашивать нефть? Жалкий», — цитирует пользователя Shawn O РИА Новости.

До этого читатели американской газеты The Wall Street Journal раскритиковали политику Джо Байдена в отношении России. Предметом обсуждения стала статья, согласно которой из-за ухудшения взаимоотношений Востока и Запада Москва и Пекин начали строить дипломатическую сеть и налаживать экономические и военные сферы.