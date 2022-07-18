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Украинские войска совершили попытку очередного обстрела Новой Каховки
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украинские военнослужащие совершили попытку нанести ракетные удары по Новой Каховке. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили власти Херсонской области.
Отмечается, что для предотвращения удара сработала система ПВО. Однако попадания по городу есть.
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