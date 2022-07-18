Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинские войска совершили попытку очередного обстрела Новой Каховки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские войска совершили попытку очередного обстрела Новой Каховки
Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие совершили попытку нанести ракетные удары по Новой Каховке. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили власти Херсонской области.

Отмечается, что для предотвращения удара сработала система ПВО. Однако попадания по городу есть.

Новость дополняется

Украина ПВО удар
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте