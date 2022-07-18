Биолог рассказал петербуржцам, как найти спелую морошку

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Кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил петербуржцам, что наступило идеальное время для сбора морошки.

Эксперт отметил, что спелая морошка выдала себя характерным цветом.

— Морошка, в отличие от других ягод, желтеет по мере созревания, спеет как бы «наоборот»: ягоды-хамелеоны вначале красные, а потом, наливаясь соком, становятся янтарно-желтыми с оранжевым оттенком. Неопытные ягодники могут начать собирать морошку еще красной. Помните, что этот цвет говорит о ее незрелости, — отметил биолог.

По словам эксперта, красная морошка по вкусу кислая и жесткая, а вот пожелтевшая — нежная, ароматная и вкусная.

В этом году, по словам Глазкова, можно собрать хороший урожай, передает издание «Невские новости».

До этого ученые Университета Турку, университетской больницы Хельсинки и Технического исследовательского института провели исследование состава химических соединений, содержащихся в морошке.