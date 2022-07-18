Песков заявил, что спецоперация на Украине завершится, когда ее цели будут достигнуты

Фото: Администрация президента РФ

Специальная военная операция России на территории Украины не имеет временных рамок и завершится, когда все поставленные задачи будут выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 июля.

— У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российским военнослужащим был отдан приказ о сохранении всей гражданской инфраструктуры на территории Украины. В связи с этим применяется исключительно высокоточное оружие, а также исключаются удары по объектам гражданского назначения, передает РИА Новости.

8 июля Дмитрий Песков объяснил фразу президента России Владимира Путина о том, что РФ «всерьез еще ничего не начинала» на Украине. По его словам, заявление подразумевало, что на данном этапе специальной военной операции страна задействует лишь незначительную часть своего потенциала.