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Орнитолог объяснила массовую гибель уток в водоемах Петербурга

Ирина Игнатенко
Общество
Орнитолог объяснила массовую гибель уток в водоемах Петербурга
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Орнитолог Наталья Иовченко объяснила, с чем связана массовая гибель уток в водоемах Санкт-Петербурга.

Эксперт отметила, что на это есть несколько причин. Во-первых, многие из водоемов непроточные, в них скапливается огромное количество органических веществ. Многие водоемы начинают цвести, идет процесс загрязнения.

Кроме того, многие жители города любят кормить птиц хлебом. Но летом стоит воздержаться от подобной привычки. В городе находится много перелетных птиц, которые сами в состоянии добыть пропитание. Хлеб для уток чаще всего приносить только вред, Из-за него птицы страдают ожирением и чаще болеют, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в последнее время жители Санкт-Петербурга стали чаще встречать на городских водоемах мертвых уток. Как объяснили в комитете по природопользованию, гибель птиц — сезонное явление, которое приходится на жаркое время года, передает Царьград.

В Москве стартовали работы по переписи уток на природных территориях города. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

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