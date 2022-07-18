Ученые рассказали о пользе темного шоколада

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Специалисты Исфаханского университета медицинских наук (Иран) изучили полезные свойства темного шоколада. По их словам, его употребление позволяет компенсировать негативное воздействие стресса на головной мозг человека.

Специалистам удалось выяснить, что темный шоколад оказывает положительное влияние на синаптическую активность мозга. Гипотеза ученых была проверена путем проведения научного эксперимента на лабораторных мышах. В ходе эксперимента часть подверженных стрессу животных получала шоколад, вторая группа была лишена этого лакомства.

Удалось установить, что систематическое употребление темного шоколада обратило вспять неблагоприятное воздействие хронического изоляционного стресса на синаптическую активность мозга и пластичность в области CA1 гиппокампа, передает Nation News.

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