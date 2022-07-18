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Басурин заявил, что войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Александр Афонин

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Басурин заявил, что войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Военные Донецкой народной республики перекрыли в двух точках дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин в понедельник, 18 июля.

— Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо, — сказал он.

Начальник управления добавил, что на данный момент в Авдеевке расположились украинские военнослужащие. По его словам, в городе они разместили свой укрепрайон, передает РИА Новости.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение позиций противника. Уточняется, что речь идет о точках, откуда происходит обстрел населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми

29 июня глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные намерены уничтожить город Авдеевку в ДНР и обвинить в этом Россию. Уточняется, что обвинение заключается в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

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