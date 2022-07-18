Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ в ледовом дворце Центра спорта и образования «Самбо-70»

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Россия, Москва, площадь Кима Филби Карта всех событий

В столице продолжается строительство ледового дворца Центра спорта и образования «Самбо-70». Об этом сообщил в понедельник, 18 июля, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Во дворце, технологическое задание и концепция которого разработаны совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, в настоящее время завершено устройство конструктивной части здания, — сказал он.

Заммэра добавил, что в здании разместятся универсальная и тренировочная ледовые арены, два тренировочных и один тренажерный залы и так далее. Покрытие на ледовых аренах выполнят из износостойкого и негорючего каучука, а в хореографических залах будет спортивный паркет.

Отмечается, что около 35 процентов фасадов займут витражи с солнцезащитным остеклением. Для удобства посетителей на арене появятся медиаэкраны. На них будут транслироваться видеоповторы ярких моментов, результаты и статистика.

До этого Андрей Бочкарев оценил готовность кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». По его словам, работы выполнены более чем на 70 процентов.