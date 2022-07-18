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Ретейлер дал советы тем, кто планирует открыть собственный бизнес

Ирина Игнатенко
Общество
Ретейлер дал советы тем, кто планирует открыть собственный бизнес
Фото: Pexels

В настоящее время крайне рискованно начинать собственный бизнес, потому что никто не понимает, как будет развиваться рынок. Такое мнение высказал ретейлер Дмитрий Потапенко.

Эксперт посоветовал бизнесменам тщательно изучить клиентские предпочтения и не менять сферу деятельности.

— Если вы решили нырять в этот океан, надо отталкиваться в первую очередь от понимания клиентских предпочтений. Если вы привыкли работать с фармой, уходить на какой-то другой рынок, особенно если вы не понимаете, как развивается клиент, очень наивно, — отметил он в комментарии НСН.

По его мнению, молодежи лучше какое-то время поработать в найме или взять франшизу, а не начинать дело с нуля.

На портале mos.ru появился спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения», который посвящен городским цифровым инструментам для бизнеса, позволяющим заменить иностранные аналоги. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 18 июля.

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