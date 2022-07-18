Рестораторам порекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Рестораторам рекомендуют закрыть летние веранды из-за надвигающейся на Москву непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента торговли и услуг в понедельник, 18 июля.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, — говорится в сообщении.

Владельцев заведений призывают укрепить все конструкции и закрыть зонты, передает агентство городских новостей «Москва».

В ближайшие часы в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквалистый ветер. Его порывы могут достичь до 15 метров в секунду. Такая погода продержится до конца суток. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20–22 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–23 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что европейскую часть РФ ожидает прохладная погода. По его словам, рабочая неделя в центре и на юге европейской части РФ будет с температурой ниже нормы на два–четыре градуса.