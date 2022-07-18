Надежность газоснабжения ТЭЦ-20 дополнительно повысили

Фото: Telegram/Департамент городского хозяйства Москвы.

Россия, Москва, Канатчиковский проезд Карта всех событий

Специалисты завершили модернизацию газопровода среднего давления, который проходит через Канатчиковский проезд и улицу Карьер на юге и юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Сообщают, что газопровод питает один из основных объектов московской энергосистемы — электростанцию ТЭЦ-20. Она входит в семерку крупнейших в Московском регионе.

Станция снабжает теплом и электричеством более 1,5 миллиона потребителей в Юго-Западном и Центральном административных округах.

ТЭЦ-20 питает Олимпийский комплекс «Лужники», Московский метрополитен, Московское центральное кольцо, промышленные предприятия, учреждения образования и больницы.

Сообщается, что обновленный газопровод обеспечит качественное газоснабжение жилых кварталов Донского и Академического районов на юге и юго-западе столицы.

Более 900 метров газопровода разного диаметра было уже проложено. Работы провели без отключения потребителей, сообщают в Telegram-канале Горхозяйства Москвы.

Недавно ведомство сообщало, что с начала 2022 года почти половину от общего числа газовых приборов проверили в московских квартирах.