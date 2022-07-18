Сотрудники полиции задержали авто-мошенника на севере Москвы

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Установлено, что злоумышленник на тротуаре около пешеходного перехода поджидал проезжающую машину. После чего бросал в транспорт папку, которую держал в руках, или ударял ею. Если машина не останавливалась, то он садился в свой автомобиль и догонял водителя, — отметил он.

По словам представителя ведомства, грабитель показывал свой предварительно сломанный телефон, который он якобы повредил. Собеседник «ВМ» уточнил, что злоумышленник предлагал потерпевшим решить вопрос на месте. Автолюбители соглашались и переводили ему на указанный банковский счет средства в размере от трех до десяти тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на улице Академика Ильюшина на севере Москвы. Им оказался 53-летний приезжий. В ходе расследования были выявлены семь аналогичных эпизодов, которые ранее совершал задержанный.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также стало известно о задержании женщины с партией наркотических средств. Полицейские также обнаружили тайник-закладку, которую успела сделать женщина.