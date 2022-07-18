СК просит арестовать мужчину, устроившего стрельбу на западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Следственный комитет РФ просит арестовать мужчину, устроившего стрельбу на западе Москвы. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в ходе следственных мероприятий была выявлена хронология событий. Злоумышленник продемонстрировал, как именно избил и выстрелил из пистолета.

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По словам Ивановой, в ближайшее время СК будет ходатайствовать перед Кунцевским районным судом города Москвы об аресте 45-летнего обвиняемого.

Нападение, о котором идет речь, произошло в субботу, 16 июля. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что у входа в парк по улице Крылатской лежит мужчина с ранением головы. Его нарядом скорой помощи доставили в больницу.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по данному инциденту. По предварительной информации, 45-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.