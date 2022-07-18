Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин увеличил стипендии за создание прорывных оборонных технологий

Евгений Белоусов
Общество
Путин увеличил стипендии за создание прорывных оборонных технологий
Фото: Администрация президента РФ

Размер стипендий для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий увеличился до 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля.

— Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тысяч рублей каждая, — говорится в документе.

Стипендии будут выплачиваться за «выдающиеся достижения в создании прорывных технологий» и разработке современных образцов оружия и военной техники.

В июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат». Рогозин добавил, что на данный момент Роскосмос готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата».

Руководитель Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк заявил, что новое российское оружие является серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Он отметил, что у России на вооружении находятся гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности. Ванхерк встревожен, что ракеты «могут поразить Соединенные Штаты с воздушного пространства России».

выплаты Владимир Путин Наука
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте