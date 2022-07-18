Путин увеличил стипендии за создание прорывных оборонных технологий

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Размер стипендий для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий увеличился до 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля.

— Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тысяч рублей каждая, — говорится в документе.

Стипендии будут выплачиваться за «выдающиеся достижения в создании прорывных технологий» и разработке современных образцов оружия и военной техники.

В июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат». Рогозин добавил, что на данный момент Роскосмос готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата».

Руководитель Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк заявил, что новое российское оружие является серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Он отметил, что у России на вооружении находятся гиперзвуковое оружие и новые ракеты большой дальности. Ванхерк встревожен, что ракеты «могут поразить Соединенные Штаты с воздушного пространства России».