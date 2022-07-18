Владимир Путин назвал результаты «Ростеха» скромными

Фото: Администрация президента РФ

По всем направлениям, за которые отвечает корпорация «Ростех», были продемонстрированы весьма скромные успехи. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил президент России Владимир Путин.

— Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит, — заметил глава государства.

По словам Путина, слабые результаты были показаны по проектам создания сетей пятого поколения и развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания. Так, проект по развитию микроэлектронной отрасли вовсе пришлось полностью перезагружать в 2021 году.

Президент подчеркнул, что сейчас очень важно уделить особое внимание развитию сквозных технологий, передает РИА Новости.

В этот же день Владимир Путин увеличил стипендии для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий до 800 тысяч рублей.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить их за границу. Именно поэтому РФ необходимо парировать сильнейшее давление в IT-сфере.

По словам Медведева, в последнее время Россия все чаще сталкивается с массовыми кибератаками и технологической блокадой.