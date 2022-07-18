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Грабитель с пистолетом напал на фармацевта столичной аптеки. Видео

Араз Салехов
Происшествия
Грабитель с пистолетом напал на фармацевта столичной аптеки. Видео
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснопрудная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего ряд нападений на столичные аптеки. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве и районных отделов полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Он подозревается в серии разбойных нападений на столичные аптеки, — отметила она.

По предварительной информации, злоумышленник ворвался в аптечный пункт на Краснопрудной улице. Угрожая пистолетом, он отобрал у фармацевта телефон и забрал выручку из кассы.

Видео: Пресс-центр МВД России

Вскоре после этого сотрудники МВД установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории Московской области. По словам Волк, в ходе дальнейшего расследования у оперативников появились основания полагать, что он причастен и к другим противоправным деяниям.

— По аналогичному сценарию были совершены разбои в аптеках на улицах Русаковской и Большой Черкизовской, — подытожила официальный представитель МВД России.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно о задержании мужчины, объявленного в розыск после нападения в декабре 2019 года на пассажира рейсового автобуса в Новой Москве. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что задержанному предъявили обвинение в покушении на убийство.

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