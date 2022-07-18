Неадекватный мужчина избил и обокрал своего знакомого на юго-западе Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Айвазовского Карта всех событий

На юго-западе Москвы задержали преступника, совершившего нападение на своего собеседника в одном из столичных парков. Об этом в понедельник, 18 июля, Вечерней Москве.

По данным следствия, мужчина вел беседу со своим знакомым в парке на улице Айвазовского. Будучи в нетрезвом состоянии, подозреваемый подрался с собеседником, ударив его дважды по голове. Из-за тяжелых ударов мужчина упал на землю. Злоумышленник в этот же момент похитил из его кармана телефон, а также куртку, в которой находились личные вещи. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали преступника по месту его жительства. Им оказался 34-летний приезжий. Часть вещей оказалась изъята, однако с остальной частью награбленного задержанный распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Также стало известно о задержании мужчины, совершившего ряд нападений на столичные аптеки. По предварительной информации, злоумышленник ворвался в аптечный пункт на Краснопрудной улице. Угрожая пистолетом, он отобрал у фармацевта телефон и забрал выручку из кассы.