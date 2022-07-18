Политолог Маркелов заявил о невозможности роспуска НАТО

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В ближайшее время НАТО ждут большие перемены, однако роспуск альянса невозможен. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

— Я считаю, что роспуск НАТО невозможен. Сейчас альянс испытывает проблемы и ждет перезагрузки, например, ослабления американского влияния. Если распустить НАТО, то это станет катастрофой для западного мира. Страны настолько привыкли к этому военному блоку, что его ликвидация станет слишком болезненной, — заявил он.

Тем не менее НАТО, добавил политолог, ожидает настоящая перезагрузка. Так, члены альянса устали от давления со стороны США и стремятся к настоящему равенству. Однако бороться с авторитетом Вашингтона остальным членам альянса будет нелегко.

— Альянс будет выравнивать свою историю под давлением ее вторичных государств. Они будут настаивать, что организация действительно должна заниматься безопасностью, а не создавать напряженные конструкции по всему земному шару, — считает Маркелов.

По его словам, НАТО сконцентрируется на производстве защитных сооружений и поддержании суверенитета стран-участниц, а не на нарушении чужих границ. Но весь этот процесс займет много времени, заключил политолог.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что странам Евросоюза (ЕС) следует готовиться к роспуску Североатлантического альянса и начать проводить политику, которая не основана на взгляде США.

До этого директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.