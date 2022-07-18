Постпреды Евросоюза начали финальное оформление новых антироссийских санкций

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Постпреды Евросоюза (ЕС) приступили к финальному оформлению новых антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями или новым пакетом, или усилением мер против России, — заявил он.

Согласно повестке заседаний COREPER II, антироссийские санкции могут быть технически оформлены уже в среду, 20 июля, передает РИА Новости.

Днем ранее Боррель заявил, что последствия санкций в отношении России дадут о себе знать в долгосрочной перспективе. Результаты некоторых мер, считает он, можно наблюдать уже сейчас, однако в полной мере они будут заметны через время.

Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Евросоюз с самого начала готовился к сохранению санкций на протяжении длительного времени. По его словам, ни одна ограничительная мера не будет снята в случае заключения Россией и Украиной мирного соглашения на «навязанных» российской стороной условиях.