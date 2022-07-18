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Двойная радуга появилась над Москвой после дождя

Лейла Алиева

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Двойная радуга появилась над Москвой после дождя
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

На небе Москвы появилась двойная радуга после дождя, что может быть связано с преломлением солнечных лучей в облаках. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 18 июля.

— Радуга — это преломление лучей в каплях воды, находящихся в воздухе. Эти вещи зависят в первую очередь от угла падения солнечных лучей, от положения наблюдателя по отношению к солнцу. Возможно, это в двух разных облаках преломление (лучей — прим. «ВМ»), — отметил он.

Кратковременный дождь прошел в Москве в понедельник, после чего на небе появилась двойная радуга, уточнили в РИА Новости.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков сообщил, что в течение рабочей недели в Москве пройдут дожди разной интенсивности. По словам специалиста, погода будет преимущественно облачной, дожди разной интенсивности будут идти практически каждый день, а также возможны слабые грозы. При этом в конце недели в столице значительно потеплеет.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на этой неделе.

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