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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали девять рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны девять рейсов и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим временного ограничения полетов в аэропортах на юге РФ продлили до 24 июля. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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