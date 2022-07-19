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«Кратковременный дождь»: синоптики сообщили о погоде в Москве 19 июля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
«Кратковременный дождь»: синоптики сообщили о погоде в Москве 19 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 19 июля, столичный регион окажется в тыловой части циклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–23 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метра в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для метеочувствительных людей погода в столичном регионе сохранится благоприятная. Комфортная температура воздуха днем, содержание кислорода в воздухе в норме, низкая ультрафиолетовая активность.

Такие погодные условия не предъявляют высоких требований к адаптационным возможностям организма и обычно не вызывают развитие серьезных проявлений метеопатологии.

В понедельник, 18 июля, москвичам пообещали дождливую рабочую неделю. По словам ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова, погода будет преимущественно облачной, дожди разной интенсивности будут идти практически каждый день, а также возможны слабые грозы.

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