Шестнадцать миллионов квадратных метров асфальта обновили в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили 16 миллионов квадратных метров асфальта из запланированных 23 миллионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 19 июля.
— В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, в дворовых проездах. Завершены работы на 310 объектах, в том числе на Рязанском проспекте, улицах Таганской и Народного ополчения, проспекте Мира, на ряде участков Бульварного кольца, ТТК и МКАД, — рассказал он.
По словам заммэра, одной из главных задач является убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. В настоящее время специалисты меняют асфальт на более чем 130 объектах, среди которых Кутузовский проспект, Новорязанская улица, Ярославское и Рублевское шоссе.
Специалисты также обновили асфальт на десяти участках Кремлевского кольца. Всего на набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорог, а работы проводились в ночное время для минимизации неудобств для водителей.