Шестнадцать миллионов квадратных метров асфальта обновили в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства заменили 16 миллионов квадратных метров асфальта из запланированных 23 миллионов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 19 июля.

— В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, в дворовых проездах. Завершены работы на 310 объектах, в том числе на Рязанском проспекте, улицах Таганской и Народного ополчения, проспекте Мира, на ряде участков Бульварного кольца, ТТК и МКАД, — рассказал он.

По словам заммэра, одной из главных задач является убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. В настоящее время специалисты меняют асфальт на более чем 130 объектах, среди которых Кутузовский проспект, Новорязанская улица, Ярославское и Рублевское шоссе.

Специалисты также обновили асфальт на десяти участках Кремлевского кольца. Всего на набережной обновили 29 тысяч квадратных метров дорог, а работы проводились в ночное время для минимизации неудобств для водителей.