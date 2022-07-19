Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с РФ до конца, проигрывает битву за Украину. Такое мнение в статье в издании The American Thinker высказал полковник Дуглас Макгрегор.

— Любимая лошадь Байдена, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы, — заявил он.

Проблема Североатлантического альянса в том, что экономические трудности из-за санкций против России грозят европейским странам «экономическим Армагеддоном», отметил автор статьи.

В качестве примера Макгрегор привел ФРГ как крупнейшую экономику Евросоюза и ключевую страну НАТО, которая испытывает огромные трудности. Канцлер Германии Олаф Шольц, по мнению американского полковника, понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям президента США, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией тут же рухнет.

Политика США является опасной. Граждане Соединенных Штатов и Европы «уже злятся на своих робких и бестолковых» лидеров, заключил Макгрегор.

18 июля сообщалось, что американцы раскритиковали Байдена после визита в Эр-Рияд. Зрители телеканала Fox скептически отреагировали на итоги визита президента США в Саудовскую Аравию.

Украина Джо Байден Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте