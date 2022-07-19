Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с РФ до конца, проигрывает битву за Украину. Такое мнение в статье в издании The American Thinker высказал полковник Дуглас Макгрегор.

— Любимая лошадь Байдена, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы, — заявил он.

Проблема Североатлантического альянса в том, что экономические трудности из-за санкций против России грозят европейским странам «экономическим Армагеддоном», отметил автор статьи.

В качестве примера Макгрегор привел ФРГ как крупнейшую экономику Евросоюза и ключевую страну НАТО, которая испытывает огромные трудности. Канцлер Германии Олаф Шольц, по мнению американского полковника, понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям президента США, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией тут же рухнет.

Политика США является опасной. Граждане Соединенных Штатов и Европы «уже злятся на своих робких и бестолковых» лидеров, заключил Макгрегор.

18 июля сообщалось, что американцы раскритиковали Байдена после визита в Эр-Рияд. Зрители телеканала Fox скептически отреагировали на итоги визита президента США в Саудовскую Аравию.