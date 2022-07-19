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Инструкция по усыновлению и опеке появилась на портале «Моя новая семья»

Елена Самойлова
Город
Инструкция по усыновлению и опеке появилась на портале «Моя новая семья»
Фото: Pixabay

Единая инструкция по усыновлению и опеке появилась на портале «Моя новая семья». Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы во вторник, 19 июля.

Новый раздел «Хочу взять ребенка в семью: с чего начать?» служит инструкцией для будущих приемных родителей, где они смогут найти всю информаци, необходимую при усыновлении или установлении опеки: нужные документы, условия для принятия ребенка, памятки, сервисы, контакты школ приемных родителей и органов опеки, отмечается на сайте.

— Нам важно было собрать все ответы на вопросы в одном месте, чтобы будущий родитель мог видеть всю последовательность действий при усыновлении или установлении опеки наглядно, легко понять, что делать именно на том этапе, который его интересует. Для этого мы и открыли раздел, который станет универсальным помощником и гидом для будущих приемных родителей, — рассказала заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

Замглавы Департамента подчеркнула, что сервис не заменит личную консультацию у сотрудника органов опеки, но поможет подготовиться к встрече со специалистами и лучше понимать все процессы.

14 июля сообщалось о семье из Подмосковья, которая взяла под опеку девять детей из Донецкой народной республики (ДНР).

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