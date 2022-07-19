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«Новый уровень деградации»: Володин отреагировал на расистские заявления главы МВД Эстонии

Георгий Соланович
В мире
«Новый уровень деградации»: Володин отреагировал на расистские заявления главы МВД Эстонии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Предложения главы МВД Эстонии запретить владение оружием россиянам и белорусам и заняться «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины» эстонцами являются расистскими и в очередной раз показывают двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 19 июля.

— Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что заявление главы эстонского МВД — ни что иное, как проявление желания избавиться от несогласных и запугать население своей же страны.

До этого спикер ГД заявил, что ракеты, которые Соединенные Штаты и Евросоюз поставляют на Украину, могут «прилететь обратно» к своим владельцам из-за непрофессионализма ВСУ.

обвинения в расизме Эстония Вячеслав Володин
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