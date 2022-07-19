Экономист оценил планы России и Ирана отказаться от измерения объема торговли в долларах

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Иран планируют отказаться от измерения объема торговли в долларах. Экономист Борис Пивовар прокомментировал подобные планы и пояснил, в чем причина отказа от американской валюты.

Он отметил, что Иран уже на протяжении многих лет находится под санкциями США, в том числе и связанными с долларовыми операциями.

Эксперт добавил, что Россию, так же как и Иран, подвергают всяческим запретам, блокировкам и международным санкционным ограничениям. Для нашей страны нет смысла держать иностранную валюту, которая может в любой момент застрять за рубежом.

— Логично, что две страны, которые находятся под международными санкциями, будут переходить в торговлю национальной валютой. Также Россия и Иран могут начать торговать валютой, которая более политически нейтральна в отличие от доллара и евро, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

Накануне глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков предположил, что в ближайшее время Россия и Иран могут отказаться от использования долларов во взаиморасчетах. Он также отметил, что по итогам прошлого года объем торгово-экономических отношений между двумя государствами превысил четыре миллиарда долларов, передает Царьград.

Дмитрий Песков также назвал введение санкций платой России и Ирана за свой суверенитет.