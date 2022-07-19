Синоптик рассказал, когда в Петербург вернется теплая погода

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Петербург вернется теплая погода, сообщает издание «Невские новости».

По его словам, в городе значительно потеплеет в конце недели.

В пятницу, 22 июля, облаков станет меньше, дожди прекратятся и потеплеет до отметки в плюс 27–29 градусов. В субботу атмосферный фронт станет причиной коротких дождей, местами с грозами, а дневной прогрев будет слегка ограничен — днем ожидается около 25 градусов.

В начале недели погоду в Северной столице определяет циклон. В городе похолодало до плюс 18–20 градусов. Также продолжаются осадки в виде дождей, наблюдается усиление ветра, передает ФАН.

До этого москвичам пообещали дождливую рабочую неделю. По словам ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова, погода будет преимущественно облачной, дожди разной интенсивности будут идти практически каждый день.